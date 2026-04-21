جمال شعبان: ضياء العوضي توفي بسبب جلطة بالقلب قد تكون لقلة تناوله المياه

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الماضية شهدت رحيل الدكتور والزميل ضياء العوضي، موضحًا أنه حزن على رحيله المفاجئ، وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة في القلب.

وأضاف، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن العمر قصير، وأن الإنسان قد يرحل بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الراحل كان متفوقًا في دراسته، وكانت لديه بعض الأفكار الخاصة به.

وأوضح أن الراحل له ما له وعليه ما عليه، وأن الأزمة القلبية قد تكون ناتجة عن عدم تناوله كميات كافية من المياه، لأنه كان ينصح بقلة شربها، كما أن التدخين قد يكون سببًا في الأزمات القلبية.

وتابع أنه كان يختلف معه فكريًا، لكن لم يحدث أي تجاوز، وأنه كان من أوائل الثانوية، وكانت هذه المدرسة تجمع الأوائل في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الراحل كان يقول: "صوموا تصحوا"، وأن هذا الأمر من الأمور الصحيحة التي لها فوائد للجسم، حيث يساعد الصوم على التخلص من السموم، وإعادة بناء الجسم، وتحسين كفاءة الأوعية الدموية.