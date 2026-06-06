قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا
مباحثات عسكرية فرنسية أمريكية حول الأمن الأوروبي والأوضاع في الشرق الأوسط
تحرك برلماني لتوفير سكن عاجل لـ36 أسرة بعد إجلائهم من عقاري كفر طهرمس المائلين
الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني
بينها السينما.. رئيسة الضرائب: حريصون على تعزيز الحوار والشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيدة الأولى السابقة لفرنسا.. فتح سجل للتعازي في قصر الإليزيه تكريمًا لبرناديت شيراك

تكريم ذكرى برناديت شيراك السيدة الأولى السابقة لفرنسا
تكريم ذكرى برناديت شيراك السيدة الأولى السابقة لفرنسا
أ ش أ

فُتح سجل للتعازي، اليوم السبت، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، تكريمًا للسيدة الأولى السابقة لفرنسا، برناديت شيراك، التي وافتها المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 93 عامًا، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة ومحبيها لتقديم واجب العزاء في رحيل قرينة الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك.

ووُضع السجل في "دار الإليزيه" المقابلة للقصر الرئاسي، حيث توافد عدد من المواطنين والمقرّبين وشخصيات عامة لتسجيل كلمات الوداع والتكريم بحق السيدة الراحلة.

وتصدّرت المكان صورة بالأبيض والأسود لبرناديت شيراك وهي تبتسم، في مشهد يعكس حضورها الإنساني وأثرها الراسخ في الذاكرة الفرنسية.

وتُعدّ برناديت شيراك من أبرز الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية والاجتماعية في فرنسا، إذ اشتُهرت بنشاطها الإنساني ودورها إلى جانب قرينها الرئيس الأسبق جاك شيراك، حيث لعبت دورًا مهمًا خلال فترة رئاسته بين عامي 1995 و2007.

وعُرفت الراحلة بنشاطها الخيري، لا سيما في مجال دعم المستشفيات والأطفال، من خلال حملات ومبادرات لاقت صدى واسعًا داخل المجتمع الفرنسي.

السيدة الأولى السابقة لفرنسا برناديت شيراك قصر الإليزيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

قطارات خط «القاهرة - الإسكندرية»

لو مسافر.. جدول تشغيل قطارات خط «القاهرة - الإسكندرية» السبت 6 يونيو 2026

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد