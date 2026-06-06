السيدة الأولى السابقة لفرنسا.. فتح سجل للتعازي في قصر الإليزيه تكريمًا لبرناديت شيراك

فُتح سجل للتعازي، اليوم السبت، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، تكريمًا للسيدة الأولى السابقة لفرنسا، برناديت شيراك، التي وافتها المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 93 عامًا، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة ومحبيها لتقديم واجب العزاء في رحيل قرينة الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك.

ووُضع السجل في "دار الإليزيه" المقابلة للقصر الرئاسي، حيث توافد عدد من المواطنين والمقرّبين وشخصيات عامة لتسجيل كلمات الوداع والتكريم بحق السيدة الراحلة.

وتصدّرت المكان صورة بالأبيض والأسود لبرناديت شيراك وهي تبتسم، في مشهد يعكس حضورها الإنساني وأثرها الراسخ في الذاكرة الفرنسية.

وتُعدّ برناديت شيراك من أبرز الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية والاجتماعية في فرنسا، إذ اشتُهرت بنشاطها الإنساني ودورها إلى جانب قرينها الرئيس الأسبق جاك شيراك، حيث لعبت دورًا مهمًا خلال فترة رئاسته بين عامي 1995 و2007.

وعُرفت الراحلة بنشاطها الخيري، لا سيما في مجال دعم المستشفيات والأطفال، من خلال حملات ومبادرات لاقت صدى واسعًا داخل المجتمع الفرنسي.