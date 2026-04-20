جمال شعبان: التوت الأسود يساهم في الوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن التوت الأسود يعد من الفواكه المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في تقليل فرص الإصابة بجلطات القلب، والمساهمة في الوقاية من تصلب الشرايين.



وأوضح شعبان أن التوت الأسود غني بمركبات طبيعية تعمل على تحسين تدفق الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، مؤكدًا أن إدخاله ضمن النظام الغذائي قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب عند تناوله بشكل معتدل ضمن نمط غذائي صحي متوازن.

موسم قصير وقيمة غذائية عالية



وأشار إلى أن التوت الأسود من الفواكه الموسمية قصيرة الظهور، لافتًا إلى أن قيمته الغذائية العالية تقابلها فترة توافر محدودة، قائلاً إن “الموسم قصير مثل أشياء كثيرة في الحياة”.



وأضاف في سياق حديثه بأسلوبه المعتاد: “التوت زي المشمش.. له موسم قصير، وبعدها يختفي”.



رسالة توعوية عن نمط الحياة



وشدد على أهمية الاهتمام بالغذاء الطبيعي الغني بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ضمن نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من أمراض القلب.



واختتم حديثه بإشارة طريفة قال فيها: “توتة توتة.. ما خلصتش الحدوتة”، في إشارة إلى استمرار أهمية التوعية الغذائية وعدم التوقف عند فاكهة أو عنصر واحد فقط.



وأكد متخصصون أن الفواكه مثل التوت الأسود قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي داعم لصحة القلب، لكنها لا تُعد علاجًا منفردًا أو بديلاً عن الأدوية أو المتابعة الطبية