القصة الكاملة لوفاة ضياء العوضي في دبي.. تقرير رسمي يكشف الحقيقة

في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لواقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، التي حدثت قبل أيام داخل أحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية بشأن الواقعة.

وأكد التقرير أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، موضحاً أن السبب يعود إلى إصابة المتوفى بجلطة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته.

وقام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بإبلاغ أسرة الفقيد بمضمون التقرير الطبي الصادر عن الجهات المختصة في الإمارات، كما تعمل القنصلية العامة المصرية في دبي حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

مصدر دبلوماسي: تقرير الطب الشرعي الإماراتي كان مرتقبًا خلال أيام

وفي وقت سابق، كشف مصدر دبلوماسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقرير الطب الشرعي الإماراتي الخاص بوفاة الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، كان من المقرر صدوره خلال أيام.

وأوضح المصدر أن التقرير سيتم تسليمه إلى أسرة الفقيد فور صدوره من قبل السلطات الإماراتية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية استقبلت بالفعل أفراد الأسرة، حيث التقوا السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الذي قدم واجب العزاء ونسق معهم الإجراءات الخاصة بإعادة الجثمان إلى مصر.

كما أشار إلى أن الشرطة الإماراتية كانت قد أبلغت القنصلية المصرية بواقعة الوفاة فور حدوثها، مؤكدًا أن الجثمان ظل لدى الطب الشرعي الإماراتي لحين الانتهاء من فحصه وتحديد ملابسات الوفاة بشكل دقيق.

سيرة مثيرة للجدل تنتهي بوفاة مفاجئة.. من هو ضياء العوضي؟

أثار إعلان وفاة الطبيب المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي داخل دولة الإمارات حالة واسعة من الجدل، خاصة في ظل تضارب الروايات خلال الساعات الأولى من انتشار الخبر.

ومع تزايد التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الاهتمام بالتعرف على مسيرته المهنية، التي شهدت تحولات لافتة جعلت اسمه حاضرًا بقوة في دوائر الجدل الطبي والإعلامي.

مسيرة علمية وبداية أكاديمية متميزة

وُلد الدكتور ضياء العوضي عام 1979 داخل أسرة مصرية ذات طابع أكاديمي، وبرز تفوقه مبكرًا، ما أهّله للالتحاق بكلية الطب بجامعة عين شمس، حيث تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وبدأ مسيرته المهنية في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، ونجح في تحقيق حضور أكاديمي ملحوظ داخل المستشفيات الجامعية، حتى شغل منصب أستاذ مساعد بقسم الرعاية المركزة، قبل أن تنتهي هذه المرحلة من مسيرته عام 2023.

تحول إلى التغذية العلاجية والطب الوقائي

في مرحلة لاحقة، اتجه العوضي إلى مجال التغذية العلاجية والطب الوقائي، حيث قدم ما عُرف بـ"نظام الطيبات الغذائي"، الذي روّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتباره أسلوب حياة متكامل لتحسين الصحة العامة وتقليل الاعتماد على الأدوية.

واعتمد هذا النظام على تقليل أو الامتناع عن بعض المجموعات الغذائية، إلى جانب تقديم نصائح صحية ممزوجة بجوانب روحانية، ما ساهم في جذب شريحة من المتابعين الباحثين عن بدائل علاجية طبيعية.

جدل واسع وانتقادات طبية حادة

ورغم الانتشار الكبير لأفكاره، واجه العوضي انتقادات واسعة من مؤسسات طبية ومتخصصين، اعتبروا أن بعض توصياته تفتقر إلى الأدلة العلمية والتجارب السريرية المعتمدة.

كما حذر خبراء من خطورة تطبيق هذه الأنظمة على مرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض الكلى والأورام، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وهو ما ساهم في تصاعد الجدل حوله.

إجراءات نقابية وشطب من سجلات الأطباء

وشهدت السنوات الأخيرة من مسيرته المهنية تصعيدًا في الخلاف مع الجهات التنظيمية، حيث خضع لإجراءات تأديبية من نقابة الأطباء في مصر، انتهت بشطب اسمه من سجلات الأطباء وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية مخالفات مهنية، من بينها نشر محتوى طبي غير معتمد، بالإضافة إلى شكاوى من بعض المرضى بشأن تدهور حالتهم الصحية بعد اتباع نصائحه.

وفاة مفاجئة تثير التساؤلات

ومع العثور على جثمانه داخل أحد فنادق الإمارات، عادت حالة الجدل إلى الواجهة، خاصة مع تداول روايات متباينة حول أسباب الوفاة.

وفي ظل غياب تفاصيل حاسمة في البداية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وسط ترقب لصدور بيان رسمي يوضح الحقيقة الكاملة.

تحرك رسمي ومتابعة مصرية مستمرة

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الواقعة عن كثب، منذ تلقي القنصلية المصرية في دبي إخطارًا من شرطة دبي بوفاة المواطن داخل الفندق.

ووجّه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بضرورة استمرار التواصل مع الجهات الإماراتية المختصة، للوقوف على كافة التفاصيل، مع سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مصر.

كما تواصلت الوزارة مع أسرة الفقيد ومحاميها، حيث تم استقبالهم بمقر الوزارة بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، لتقديم واجب العزاء واستكمال الإجراءات الرسمية.

قضية أُغلقت طبيا.. والجدل مستمر إعلاميا

ورغم حسم التقرير الطبي سبب الوفاة باعتبارها طبيعية نتيجة جلطة قلبية مفاجئة، يبقى الجدل الذي أحاط بحياة ضياء العوضي حاضرًا في المشهد، خاصة في ظل مسيرته المثيرة للانقسام.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية استمرارها في متابعة الإجراءات حتى عودة الجثمان إلى أرض الوطن، في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها في الخارج.