الخارجية المصرية حسمت الأمر.. ما السبب الحقيقي لوفاة ضياء العوضي؟

شهدت الساعات الأخيرة، حالة واسعة من الجدل عقب إعلان وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، الذي عُرف بآرائه غير التقليدية في المجال الطبي، إذ رحل في ظروف غامضة أثناء تواجده في دبي، ما فتح باب التساؤلات حول ملابسات وفاته.

وبدأت القصة مع انتشار أنباء غير مؤكدة عن الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، قابلها نفي من المقربين ومحاميه في البداية، قبل أن تتوالى التأكيدات الرسمية لاحقًا، ما زاد من حالة التساؤل حول السبب الحقيقي للوفاة.

من هو الدكتور ضياء العوضي؟

عُرف الدكتور ضياء العوضي (47 عاما) بلقب “طبيب الجدل”، بسبب تبنيه أفكارًا علاجية مثيرة للانتقاد، أبرزها نظام غذائي أطلق عليه “نظام الطيبات”، إلى جانب رفضه بعض الأساليب الطبية التقليدية، وهو ما عرضه لانتقادات حادة من متخصصين في المجال.

جدير بالذكر أن العوضي بدأ مسيرته المهنية في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم ثم اتجه بعد ذلك إلى مجال التغذية العلاجية، الذي أثار حوله الكثير من الجدل.

روَج ضياء العوضي إلى نظام الطيبات على أنه أسلوب حياة، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأدوية، والوصول إلى ما وصفه بـ"مرحلة صفر دواء"، حيث يعتمد نظام العوضي على الامتناع عن مجموعات غذائية متعددة، مع تقديم محتوى يجمع بين النصائح الطبية والجوانب الروحانية

كما اتخذت نقابة الأطباء قرارًا بشطبه من عضويتها بعد تحقيقات أشارت إلى نشره معلومات طبية غير مثبتة علميًا، وتقديمه نصائح علاجية خارج نطاق تخصصه، وهو ما اعتبرته مخالفًا لقواعد الطب القائم على الأدلة، وقد يشكل خطرًا على المرضى في حال اتباعها.

ما سبب وفاة ضياء العوضي؟

كشفت وزارة الخارجية، سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي في بيان رسمي، قائلة: "في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي التي وقعت منذ أيام باحد فنادق مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبى التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية الخاص بالمواطن المصري، حيث أكد التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد اي شبهات جنائية، وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة".

وقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بإخطار أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الاماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد انهاء الاجراءات لنقل الجثمان الي مصر في أقرب وقت ممكن.