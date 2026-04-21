خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

أثار الدكتور خالد منتصر حالة من الجدل، بعد منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، تحدث فيه عن موقف جمعه بالراحل ضياء العوضي، إلى جانب توجيه انتقادات حادة لبعض الأفكار الطبية التي كان يطرحها.

وكشف منتصر أن اللقاء الوحيد بينه وبين العوضي كان عبر موقع التواصل الاجتماعي، عندما كتب منشورًا عاديًا يتحدث فيه عن حبه للبطيخ، ليفاجأ بتعليق من العوضي رغم عدم وجود تواصل سابق بينهما يحذره فيه من أن “البطيخ” قد يكون سببًا في وفاته.

وأشار إلى أنه استغرب من أسلوب الحديث والثقة الكبيرة في الطرح، معتبرًا أن تصدر مثل هذه الشخصيات للتريند ساهم في انتشار ما وصفه بـ“بيع الوهم” لتحقيق مشاهدات وتفاعل.

ورغم تأكيده على احترامه لحرمة الموت، شدد منتصر على ضرورة استمرار نقد ما وصفه بالأفكار غير العلمية، خاصة تلك التي قد تضر بصحة المرضى.

وأكد في هذا السياق أن التوقف عن أدوية أساسية مثل الإنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، أو مثبطات المناعة لمرضى زراعة الأعضاء، وكذلك الكورتيزون في بعض الأمراض المناعية، يُعد أمرًا خطيرًا لا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على أن “الخطأ الطبي لا يسقط بمرور الوقت ولا يتغير برحيل صاحبه”

وفاة ضياء العوضي

تصدر خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أُعلن عن وفاته خارج البلاد في ظروف غامضة، أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات.

وبحسب المعلومات الرسمية، فقد توفي العوضي أثناء تواجده في دبي، بعد فترة من اختفائه استمرت عدة أيام، قبل أن يتم العثور عليه متوفياً داخل الغرفة التي كان يقيم بها في أحد الفنادق.