ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

ما هو نظام الطيبات لضياء العوضي

يعتمد نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي على تغير معظم ثوابت الأنظمة الغذائية التي ينصح بها الأطباء بعادات غذائية جديدة مثل عدم تناول الفول في الإفطار واستبداله بالشوكولاتة أو النوتيلا والامتناع عن البيض والدجاج والبقول وعصير البرتقال والمانجو واللبن والزبادي والجبنة القريش والبيضاء والرايب ومشروبات الشعير والكبد والقوانص والبط والأوز والديك الرومى وأسماك المزارع، وعدم تناول منتجات الدقيق الابيض وهو من الأشياء التي احتفظ بها من الأنظمة الغذائية القديمة والمخبوزات والحلويات والمكرونات المصنوعة منه بل والأغرب أن دكتور ضياء العوضي منع كل الخضار ماعدا البطاطس ومنع كل الأدوية حتى علاج الكوليسترول والاكتئاب.

أسباب التحذير منه

كشف الدكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم والأمراض المناعية، أن المشكلة ليست في اختراع نظام جديد يهدم العادات الغذائية المتوارثة ولكن فى وجود بعض النقاط التي تضر المريض وتجعل حالته تتراجع للخلف مثل الإيقاف الكامل والمفاجئ للأدوية الطبية فهذا أمر شديد الخطورة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة كالسرطان بمختلف أنواعه بل ويمكن أن يؤدي كوارث في بعض حالات الاكتئاب حيث أنه يمنع الإيقاف المفاجئ لبعضها لمنع تحفيز افكار إيذاء النفس.

وأضاف حسام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري أن هدف النظام الغذائي الصحيح هو المساعدة في تحسين حالة المريض بجانب العلاج الطبي وليس الاستغناء عن الأدوية خاصة في الحالات الخطيرة، ولكن ال المشكله في نظام دكتور ضياء العوضي انه ينصح باطعمة مضرة بل ويسمح بالاكثار منها مثل السكر والحلويات مثل النوتيلا والبسبوسة بدون زبادى أو لبن أو بيض.

هل هناك مؤامرة من الأطباء

وأشار حسام إلى أن الشائعات المنتشرة حول فكرة لا ضطهاد الأطباء الراحل ضياء العوضي لانه ابتكر نظام غذائي معالج لأخطر الأمراض لاصحة له فمن مصلحة الطبيب اتباع المريض لنظام غذائي يعجل الشفاء مع الأدوية والبروتوكول العلاجى لأن كلاهما متكاملان، ولايوجد طبيب يمنع المريض من زيارة طبيب التغذية ولا توجد عداوة او استهداف لأى خبير تغذية، ولكن عندما ينصح المرضى بما يؤدي لتدهور حالتهم فهذا خطر، ورغم اعلان بعض الأشخاص على السوشيال ميديا تحسن صحتهم باتباع نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي الإ أن هناك الكثير من الحالات من التى أعلنت عند تدهورها وتعرضها لمضاعفات خطيرة بسبب اتباع هذا النظام والتى وصلت للموت في بعض الحالات وأنا بنفسي رأيت حالات تدهورت في العيادة لدى بعد انقطاعها عن كل الأدوية كجزء مهم من نظام الطيبات لإصلاح الجسم ، لذا انصح بعدم المجازفة بالحياة والصحة واتباع أى نظام غذائي إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب المعالج.