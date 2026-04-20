الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

اسماء محمد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

ما هو نظام الطيبات لضياء العوضي 

يعتمد نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي على تغير معظم ثوابت الأنظمة الغذائية التي ينصح بها الأطباء بعادات غذائية جديدة مثل عدم تناول الفول في الإفطار واستبداله بالشوكولاتة أو النوتيلا والامتناع عن البيض والدجاج والبقول وعصير البرتقال والمانجو واللبن والزبادي والجبنة القريش والبيضاء والرايب ومشروبات الشعير والكبد والقوانص والبط والأوز والديك الرومى وأسماك المزارع، وعدم تناول منتجات الدقيق الابيض وهو من الأشياء التي احتفظ بها من الأنظمة الغذائية القديمة والمخبوزات والحلويات والمكرونات المصنوعة منه بل والأغرب أن دكتور  ضياء العوضي منع كل الخضار ماعدا البطاطس ومنع كل الأدوية حتى علاج الكوليسترول والاكتئاب.

ضياء العوضي

أسباب التحذير منه

كشف الدكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم والأمراض المناعية، أن المشكلة ليست في اختراع نظام جديد يهدم العادات الغذائية المتوارثة ولكن فى وجود بعض النقاط التي تضر المريض وتجعل حالته تتراجع للخلف مثل الإيقاف الكامل والمفاجئ للأدوية الطبية فهذا أمر شديد الخطورة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة كالسرطان بمختلف أنواعه بل ويمكن أن يؤدي كوارث في بعض حالات الاكتئاب حيث أنه يمنع الإيقاف المفاجئ لبعضها لمنع تحفيز افكار إيذاء النفس.

حسام الديب

وأضاف حسام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري أن هدف النظام الغذائي الصحيح هو المساعدة في تحسين حالة المريض بجانب العلاج الطبي وليس الاستغناء عن الأدوية خاصة في الحالات الخطيرة، ولكن ال المشكله في نظام دكتور ضياء العوضي انه ينصح باطعمة مضرة بل ويسمح بالاكثار منها مثل السكر والحلويات مثل النوتيلا والبسبوسة بدون زبادى أو لبن أو بيض.

هل هناك مؤامرة من الأطباء 

وأشار حسام إلى أن الشائعات المنتشرة حول فكرة لا ضطهاد الأطباء الراحل ضياء العوضي لانه ابتكر نظام غذائي معالج لأخطر الأمراض لاصحة له فمن مصلحة الطبيب اتباع المريض لنظام غذائي يعجل الشفاء مع الأدوية والبروتوكول العلاجى لأن كلاهما متكاملان،  ولايوجد طبيب يمنع المريض من زيارة طبيب التغذية ولا توجد عداوة او استهداف لأى خبير تغذية، ولكن عندما ينصح المرضى بما يؤدي لتدهور حالتهم فهذا خطر، ورغم اعلان بعض الأشخاص على السوشيال ميديا تحسن صحتهم باتباع نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي الإ أن هناك الكثير من الحالات من التى أعلنت عند تدهورها وتعرضها لمضاعفات خطيرة بسبب اتباع هذا النظام والتى وصلت للموت في بعض الحالات وأنا بنفسي رأيت حالات تدهورت في العيادة لدى بعد انقطاعها عن كل الأدوية كجزء مهم من نظام الطيبات لإصلاح الجسم ، لذا انصح بعدم المجازفة بالحياة والصحة واتباع أى نظام غذائي إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب المعالج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في مجموعة حسم الدوري

الزمالك

نهائي عربي مشتعل.. موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

8 مباريات في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد