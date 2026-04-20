سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن مستحقات لاعبي الفريق ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. الزمالك يصرف دفعة من مستحقات لاعبيه قبل العودة إلى المباريات .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة النهائية من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام إتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراتي النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة في نهائي البطولة الإفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر بينما يستضيف استاد القاهرة لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد في حين نجح اتحاد العاصمة في بلوغ المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي.