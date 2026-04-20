تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى قبل نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة النهائية من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام إتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراتي النهائي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة في نهائي البطولة الإفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر بينما يستضيف استاد القاهرة لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد في حين نجح اتحاد العاصمة في بلوغ المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي.

تاريخ المواجهات

وعلى مستوى المواجهات المباشرة سبق أن التقى الفريقان في 3 مناسبات سابقة لم يتمكن خلالها الزمالك من تحقيق الفوز، حيث تعادلا في مباراتين، بينما حسم الفريق الجزائري مواجهة واحدة لصالحه.

عام 2003: تعادل 1-1 في البطولة العربية

عام 2017: تعادل 1-1 في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الإياب 2017: فوز اتحاد العاصمة 2-0

ويأمل الزمالك في تغيير هذه الأرقام خلال النهائي المرتقب وحصد لقب إفريقي جديد يضاف إلى تاريخه.

مباراة الدوري امام بيراميدز

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل التحدي القاري المنتظر.