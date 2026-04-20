ممدوح عباس يعلن حضور نائب رئيس الأهلي مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفيدرالية

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي عن حضور ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها يوم 16 مايو المقبل على ستاد القاهرة.



وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" في مكالمة هاتفيه بيني و بين الأستاذ ياسين منصور آكد لي أنه سيكون في مقدمة الحضور في المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية الأفريقية ضيفا عليّ، و تأكيدًا على بدء العلاقات التاريخية بين الزمالك و الأهلي كما كانت دائما نابذة للتعصب و الكراهية".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة في نهائي البطولة الإفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر بينما يستضيف استاد القاهرة لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد في حين نجح اتحاد العاصمة في بلوغ المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي.