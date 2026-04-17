ممدوح عباس وحسن شحاتة .. رموز الزمالك يدعمون الفريق أمام بلوزداد

حرص كلٌّ من ممدوح عباس وحسن شحاتة وأحمد حسام “ميدو” على دعم ومؤازرة نادي الزمالك من المدرجات، وذلك خلال مواجهة الفريق المهمة أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلقت منذ قليل جولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في حين يلعب أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.

وحقق الزمالك فوزا تاريخيا 1 / صفر على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، ليحقق فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.