إعلامي: شخصية مصرية مرشحة لمنصب مهم في لجنة المسابقات بالكاف

أفادت تقارير إعلامية متداولة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يتجه لإجراء تعديلات على اللجان التابعة له خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي الأخير في 29 مارس الماضي.

وكتب الإعلامي محمد سعيد، عبر صفحته على فيسبوك،: “خاص| هناك ترشيحات لشخصية مصرية لتولي إدارة لجنة المسابقات داخل الكاف، في حال إعادة تشكيل اللجنة المنظمة المرتبطة ببطولة دوري الأمم الأفريقية، مع فتح الباب أمام الاتحادات الأعضاء لترشيح ممثليها داخل اللجان المختلفة".

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الكاف لإعادة هيكلة عدد من لجانه التنظيمية وتحديث آليات العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لبطولاته القادمة.