من استاد القاهرة.. محمد صبحي يدعم الزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد صبحي يتواجد في استاد القاهرة لدعم الزمالك أمام شباب بلوزداد".

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، طلب العودة إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاستعادة مكانه داخل قائمة منتخب مصر، التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أن محمد صبحي يسعى للظهور مجددًا في مباريات الزمالك، إدراكًا منه أن الغياب عن المشاركة بشكل مستمر قد يقلل من فرصه في التواجد ضمن قائمة الفراعنة في المونديال المقبل.

واختتم:"تقدم الحارس بطلبه بشكل ودي إلى الجهاز الفني، الذي شدد بدوره على أهمية التركيز وبذل مجهود مضاعف، مؤكدًا أن العودة إلى التشكيل الأساسي لن تكون سهلة في ظل المنافسة الحالية داخل الفريق".