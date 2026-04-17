مفاجأة مدوية .. تعرف على موقف محمود وفا من إدارة مباريات الدوري المقبلة

كشف الناقد الرياضي احمد درويش، عن موقف الحكم محمود وفا خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل الدائر حول تعييناته.

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك "خاص - الحكم محمود وفا سيُدير إحدى مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري".

تصدر الحكم الدولي محمود وفا، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي خلال مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمود وفا، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية في مباراة سيراميكا، والتي ترتب عليها أزمة بين الاتحاد والأهلي.