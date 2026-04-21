وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين بعد وفاة ضياء العوضي: نظرية المؤامرة تتحول لمرض نفسي

أثار الفنان عمرو محمود ياسين الجدل بمنشور شاركة بعد كثرة الشائعات  بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي. 

كتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك: أتعس لحظات حياتي بتبقى وانا بسمع أو بقرأ او بتناقش مع انسان يهوى نظريات المؤامرة دائما وأبدا.. حيث يقوم صاحبنا بتغييب العقل والمنطق وصنع منطق جديد  على مقاسه و يؤمن فيه ويصدقه لدرجة التشدد.

وتابع: نظرية المؤامرة احيانا تتحول إلى مرض نفسي.. حيث تتشوه  مقاييس التقيم والتحليل عند بعض الاشخاص  فا يرجعوا اي شيء  لوجود مؤامرة أو قوة خفية تدير الأمر .

وأضاف: الشك وحده طبيعي وصحي أحيانا..  لكن (العقلية التآمرية) المفرطة تعتبر انحيازا معرفيا أكثر من كونها منهجا نقديا سليما.. و احيانا النتائج  تكون كارثية.

واستكمل: و لازم نفرق قوي بين العلقية التآمرية و الشك الصحي..  الشك الصحي  هو  اني  اقول مثلا (( أنا مش مقتنع لسه.. بس هفتش وأقارن وأشوف الأدلة  ، ولو لقيت دليل قوي هغيّر رأيي،أما العقلية التآمرية فتقول ..((أنا مقتنع أصلا ان في مؤامرة  وأي حاجة هفسرها على هذا الأساس،يعني الأول بيبحث عن الحقيقة... التاني بيبحث عما يؤكد شكه.

وأشار: و هو ده الانحياز المعرفي إن العقل ما يبقاش محايد تماما.. بل يميل تلقائيا لاتجاه معين في التفسير،يعني يركز على المعلومات التي تؤيد شكه و يهمل المعلومات التي تضعفه ،العقليات اللي زي دي  هي  مثلا اللي تشوف  الارض  مسطحة و ان العالم كله بيتآمر علينا و مفاهمنا انها كروية  ،هي برضه اللي هاتشوف  ان  بالضرورة  دكتور  ضياء العوضي رحمة الله عليه  مات مقتولا عشان بيحارب مافيا الأدوية العالمية  و اذا قيل غير ذلك  فا اكيد مافيا الادوية  و عصابتها تدخلت في الموضوع   الخ   الخ ..    

 
و أختتم :العقلية التآمرية لو بقت أسلوب حياة   فهي غالبا تستهلك راحة الشخص و تشوه حكمه على الأمور وتقلل ثقته بالناس.. وتزيد قابليته للقلق والعزلة واتخاذ قرارات سيئة،هي لا تجعل الإنسان أذكى ولا أعمق بالضرورة.. لكن  في كثير من الحالات تجعله أكثر شكا وأقل توازنا مما يؤثر على قرارته و حياته  و حياة من حوله  بشكل  سلبي .

عمرو محمود ياسين وفاة الدكتور ضياء العوضي سبب وفاة ضياء العوضي اخبار عمرو محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صلاة العيد

هل اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد يبطلها؟.. أمين الإفتاء تجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: قوة الإيمان حصن منيع يحمي الإنسان من الانهيار النفسي والروحي

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية في إفريقيا تعتمد الاختطاف كاستراتيجية أساسية للتمويل والضغط السياسي

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد