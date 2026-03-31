رسالة مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يدعم زوجته في أزمتها الصحية

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين رسالة دعم لزوجته الإعلامية آيات أباظة ، بعد إصابتها بمرض الأورام.
وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :أصعب حاجة بتمر عليا فى حياتى هى التجربة الصعبة دى أتمنى لك الشفاء يا حبيبتي».
وأضاف:« حقيقى أنا بتعلم منك حاجات كتير قوى فى الموضوع ده على قد ما انتى صبورة ومؤمنة وشجاعة بتحاولى فى وسط ده كله تكونى الزوجة الداعمة والأم الحنونة لأولادك».
واستكمل:«وبتتحملى معايا مشاكلى ومشاكل شغلى ربنا يشفيكى ويعافيكي ويجبر ربنا بخاطرنا باننا نفرح بشفاكى وتطمئن قلوبنا.. دعواتكم».