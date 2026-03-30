جريمة كبيرة.. عمرو محمود ياسين يكشف كواليس أزمة أسرته ويطالب بمحاسبة المتورطين

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين تفاصيل مؤثرة حول الأزمة التي تعرضت لها أسرته مؤخرًا، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز كل الحدود الأخلاقية، ووصفه بـ"الجريمة الكبيرة" التي تستوجب المحاسبة.

وتحدث "ياسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد2، عن تداعيات الأزمة وانعكاسها على حياته الشخصية، قائلا: "حتى لو البني آدم عنده خطأ ما، أنت مُكلّف إنك تستر مش تفضح، فما بالك لو أنت أصلاً على خطأ كمان؟ دي جريمة، جريمة كبيرة، واللي عمل كده ارتكب جريمة كبيرة، وأتمنى إنه يراجع نفسه".

وأضاف أن ما حدث تسبب في أذى بالغ له ولأسرته، قائلاً: "إحنا الاتنين أكيد زعلنا وأكيد تضررنا، لا يصح إنه يتلاعب بأسرة كده ببساطة وبهذا الدم البارد، ده شيء أبعد من مستوى التعبير".

وخلال المداخلة، وجّه رسالة إنسانية مؤثرة، طالب فيها بالدعاء لزوجته الإعلامية آيات أباظة، كاشفًا عن استمرار رحلتها العلاجية، قائلاً: "ربنا يحفظها ويشفيها، إحنا لا زلنا في رحلة العلاج، ونتمنى من الله ودعوات الناس ليها بالشفاء".

من جانبها، أعربت الإعلامية نهال طايل عن دعمها الكامل له، معتبرة أن ما تعرض له يأتي في إطار "ضريبة النجاح"، مشيدة بأخلاقه ومسيرته المهنية، ومتمنية له الاستقرار الأسري والنجاح الدائم.