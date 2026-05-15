عبدالرحمن يونس يتألق ويحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال ويحطم الرقم العالمي

توج البطل المصري عبدالرحمن يونس لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للكبار والمقامة حاليًا في مدينة الإسماعيلية.

وحصل عبدالرحمن على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف برفع 182 كجم وتحطيم الرقم القياسي العالمي والإفريقي، والميدالية الذهبية في منافسات الكلين والنتر برفع 210 كجم وتحطيم الرقم الإفريقي، والميدالية الذهبية في منافسات المجموع بمجموع 392 كجم، وتحطيم الرقم الإفريقي ضمن منافسات وزن اقل من 88 كجم.

ونجح عبدالرحمن في تحقيق تلك النتائج المبهرة بعد مستوى أكثر من مميز في الإعداد للبطولة وكذلك تمكن من إسعاد الجماهير التي دعمت اللاعب وكانت تثق في قدرته على تحقيق هذا الإنجاز.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.