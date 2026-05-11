الأوناش يبحثون عن الذهب .. جدول مشاركة لاعبو منتخب رفع الأثقال ببطولة إفريقيا

أعلن علاء حسن كامل مدير المنتخبات الوطنية، جدول مشاركات المنتخب الوطني للكبار، في البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر في مدينة الإسماعيلية.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، وتنطلق غدًا وحتى 16 مايو الجاري، ويترأس اللجنة المنظمة محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الاثقال وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.



وفيما يلي جدول مشاركات المنتخب الوطني في البطولة:

ميرنا طنطاوي وزن 53 كجم غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

نورا عصام حلمي وزن 58 كجم، الأربعاء في الساعة العاشرة صباحًا.

هاجر رشدي وزن 63 كجم، الأربعاء في الساعة الرابعة عصرًا.

شيماء عبدالناصر وزن 69 كجم، الخميس الساعة 12 ظهرًا.

روفيدة فتحي وزن 77 كجم، الخميس الساعة الرابعة عصرًا.

سارة سمير وزن 86 كجم، الجمعة الساعة الثالثة عصرًا.

ميار عبدالقادر وزن +86 كجم، الجمعة الساعة الثالثة عصرًا.

فاطمة صادق، وزن +86 كجم، الجمعة الساعة الثالثة عصرًا.

أحمد حسين وزن 65 كجم، يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

نور الدين زكي وزن 65 كجم، يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

أحمد سعيد وزن 71 كجم، يوم الخميس في الساعة الثانية ظهرًا.

عبدالرحمن يونس وزن 88 كجم، الجمعة في الساعة الخامسة عصرًا.

كريم كحلة وزن 94 كجم، الجمعة في الساعة السابعة مساءً

أحمد عاشور وزن 94 كجم، الجمعة في الساعة السابعة مساءً

أحمد جمال وزن 110 كجم، السبت في الساعة 12 ظهرًا.

محمود حسني وزن 110 كجم، السبت في الساعة 12 ظهرًا.