قائمة البوسنة والهرسك لخوض منافسات كأس العالم 2026

أعلن سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، عن قائمة النهائية لكأس العالم 2026، اليوم الاثنين، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقود المهاجم المخضرم إدين دجيكو خط هجوم منتخب البوسنة والهرسك، كما تم ضم لاعب الوسط إرمين ماهميتش، الذي لم يسبق له اللعب دوليًا.

يُعدّ دجيكو اللاعب الأكثر مشاركةً مع منتخب البوسنة والهرسك، وهدافه التاريخي، ويُعتبر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا واحدًا من اثنين فقط من لاعبي منتخب بلاده الذين شاركوا في كأس العالم 2014، إلى جانب المدافع سياد كولاسيناتش.

وجاءت قائمة منتخب البوسنة كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلج (سانت باولي)، مارتن زلوميسليك (ريجيكا)، عثمان هادزيكيتش (سلافن بيلوبو).

المدافعون: سعد كولاسيناتش (أتالانتا)، عمار ديديتش (بنفيكا)، نهاد موجاكيتش (غازي عنتاب)، نيكولا كاتيتش (شالكه)، طارق موهريموفيتش (ساسولو)، ستيبان راديليتش (ريجيكا)، دينيس هادزيكادونيتش (سامبدوريا)، نضال سيليك (لينس).

لاعبو الوسط: أمير هادزياحمدوفيتش (هال سيتي)، إيفان سونجيتش (بافوس)، إيفان بيسك (أستانا)، دزينيس بورنيك (كارلسروهر)، إرمين مهميتش (سلوفان ليبيريتس)، بنيامين تاهروفيتش (بروندبي)، عمار ميميك (فيكتوريا بلزن)، أرمين جيجوفيتش (يونج بويز)، كريم الأجبيجوفيتش (سالزبورج)، إسمير باجراكتاريفيتش (إيندهوفن). أيندهوفن)

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت)، يوفو لوكيتش (يونيفيرسيتاتيا كلوج)، ساميد بازدار (جاجيلونيا بياليستوك)، هاريس تاباكوفيتش (بوروسيا مونشنجلادباخ)، إدين دجيكو (شالكه).