منتخب المجر للشباب لكرة اليد يزور الأهرامات في جولة تاريخية بتنظيم اتحاد اليد

حرص منتخب المجر مواليد 2006/2008 لكرة اليد، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، خلال تواجده في مصر لخوض سلسلة من المباريات الودية أمام المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد والتعاون الفني بين الاتحادين المصري والمجري.

وجاءت الزيارة التاريخية بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير تجربة متكاملة للوفود الرياضية الزائرة، تجمع بين الاحتكاك الفني القوي والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

سحر الأهرامات

وشهدت الزيارة حالة من الانبهار الشديد بين لاعبي ومسؤولي المنتخب المجري، بعدما خطف سحر الأهرامات أنظار الجميع، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية في واحدة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في العالم، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد في مصر.

الاحتكاك المستمر بالمدارس الأوروبية

ويأتي تواجد منتخب المجر في القاهرة ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة اليد للاحتكاك المستمر بالمدارس الأوروبية الكبرى، لما تمثله من قيمة فنية كبيرة تسهم في تطوير مستويات المنتخبات الوطنية واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، خاصة في المراحل السنية المختلفة.

وشهدت المباريات الودية بين المنتخبين العديد من المكاسب الفنية القوية، في ظل المستوى المتميز الذي تتمتع به المدرسة المجرية، إحدى أبرز مدارس كرة اليد على مستوى العالم، وهو ما يعكس رؤية الاتحاد المصري في إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية المقبلة.