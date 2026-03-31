عمرو محمود ياسين يفجر مفاجأة بشأن إعادة تصوير مشاهد “وننسى اللي كان”

حسم المؤلف عمرو محمود ياسين الجدل المثار حول إعادة تصوير مشاهد من مسلسل "وننسى اللي كان"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، واصفًا تلك الشائعات بأنها "قمة السذاجة".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، حيث تحدث عن كواليس العمل ورد على ما أثير مؤخرًا بشأن إعادة تصوير بعض مشاهده.

وقال "ياسين": "طبعًا ده قمة السذاجة اللي في الدنيا، عمري ما سمعت حاجة زي كده، والناس اللي كانت بتردد الكلام ده كانوا بيرددوا كلام ساذج جدًا"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشهد تم إعادة تصويره بالشكل الذي تم تداوله.

وأوضح: "مفيش ولا مشهد تم إعادته إلا في وقتها، لما نقول ناخد تيك ونعيده ده طبيعي، لكن إن مشهد يكون اتعمل واتعاد تاني بعد ما خلص.. ده إحنا ما بنصدق نبعت المشاهد للمونتاج"، متسائلًا: "مشاهد إيه اللي هنعيدها وهنعيدها ليه أصلاً؟".

وأضاف: "الكلام ده فاضي، واللي قاله مش عارف أقول إيه، إزاي مخه صوره له إنه يقول حاجة زي كده، طبعًا ده كلام مش صحيح"، في رد حاسم أنهى به الجدل الدائر بين رواد السوشيال ميديا.

وخلال المداخلة، تطرق المؤلف إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأعمال الدرامية، قائلًا: "السوشيال ميديا بقت بتضيف الفلفل والشطة على الطبخة، وأحيانًا بتطلع أفكار مش حقيقية عن بعض الأعمال سواء بالسلب أو بالإيجاب"، مشيرًا إلى أن الجدل أصبح جزءًا من نجاح أي عمل درامي.

وتابع: "فيه ناس تقولك العمل ده بيتطبل له وهو لا يستحق، وناس تانية تحاول تكسر في عمل وهو كويس، لكن في كل الأحوال ده بقى مفهوم بالنسبة لنا، لأن حالة الجدل معناها إن العمل بيتشاف وبيتحط عليه العين".

وعن كواليس الأداء التمثيلي، خاصة مع النجمة ياسمين عبد العزيز، أكد "ياسين" أنه يصل في مراحل متقدمة من التصوير إلى حالة من الاطمئنان الكامل على الممثلين، قائلاً: "بيبقى في مرحلة الممثل خلاص بقى هو والشخصية واحد، لدرجة إني ممكن أنا ككاتب أرجع له وأسأله الشخصية دي تعمل إيه في موقف معين لو أنا محتار".

وأشار إلى أن العلاقة بين الكاتب والممثل تتحول إلى شراكة فنية حقيقية، موضحًا: "أنا بعتبر الشخصية من اختراعي، لكن بعد فترة بتبقى شركة بيني وبين الممثل، وبقى قادر بأدائه يوجهني في اتجاهات معينة في الكتابة".

كما كشف عن كواليس أحد المشاهد المؤثرة، مؤكدًا أنه لم يوجه بطلة العمل في أدائه، قائلاً: "أنا ما وصيتش ياسمين على أي حاجة، لأننا كنا في آخر أيام التصوير، وأنا واثق في خبرتها وإحساسها، وهي عندها مشاعر إنسانية عالية جدًا".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الجدل حول الأعمال الدرامية، خاصة في الموسم الرمضاني، أصبح أمرًا طبيعيًا، لكنه شدد على أن الحكم النهائي يظل للجمهور، وليس لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.