عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز تتعرض لحملات ممنهجة وأتمنى التعاون معها مجدداً

قال المؤلف عمرو محمود ياسين إنه كان مطمئنًا للغاية بتقديم ياسمين عبد العزيز شخصية “جليلة رسلان” في مسلسل “وننسى اللي كان”، موضحاً أنه لم يقوم بتوصيتها في مشهد معين لها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأعمال التي قدمها سابقًا كان دائمًا ما يوصي بعض الأبطال على مشاهد معينة، ولكن لم يلجأ إلى ذلك مع ياسمين عبد العزيز في العمل، وتوحدت مع الشخصية للغاية وكانت مدركة أبعادها.

وتابع المؤلف عمرو محمود ياسين حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن ياسمين عبد العزيز لديها خبرة كبيرة في التمثيل، ولم يوصِها بأي شيء، وقدمت الشخصية بمشاعرها وأحاسيسها، فهي أم وكانت تعتني بأولادها بشكل غير عادي بالحقيقة، موضحًا أن أحيانًا المنافسة في الأعمال الفنية تُخلق حالة من الهجوم والحملات الممنهجة.



وأشار المؤلف عمرو محمود ياسين إلى أنه استعرض فكرة قيام بعض اللجان والحملات الممنهجة في الهجوم على الفنانين أو على الأعمال الفنية بدون وعي، فالمنافسة الشريفة أصبحت غير موجودة حاليًا، والمسألة حاليًا أصبحت صراعات خارج الإطار الفني.



وأوضح المؤلف عمرو محمود ياسين أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لحملات ممنهجة، وأن المسلسل لاقى هجومًا من قبل البعض بدون أسباب أو وعي، وأصبحت بقدر كبير من التدني، مردفًا أنه يتمنى التعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز في أعمال فنية مقبلة.