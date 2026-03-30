كلام ساذج.. عمرو محمود ياسين يعلق على إعادة تصوير مشاهد ياسمين عبد العزيز في وننسى اللي كان

قال المؤلف عمرو محمود ياسين إن كل عمل له جمهوره الخاص، والسوشيال ميديا أصبحت تضيف طابعًا خاصًا للمسلسل مثل «الفلفل والشطة»، وأحيانًا هناك أفكار ليست صحيحة عن بعض الأعمال سواء بالسلب أو بالإيجاب، والتي تروج لها السوشيال ميديا.

وتابع المؤلف عمرو محمود ياسين حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً إن مسلسل "وننسى اللي كان" خلق حالة من الجدل على قدر كبير من النجاح ونسبة المشاهدة، والنجمة ياسمين عبد العزيز قدمت أداءً استثنائيًا عكس الأعمال التي قدمتها سابقًا، فشخصية جليلة رسلان، صعبة للغاية؛ لأن لها صفات وسمات داخلية وخارجية تُظهر القوة والسيطرة، ولكن بداخلها ضعف شديد وجروح كثيرة تكونت لديها، لدرجة أنها في بداية العمل تخطط للتخلص من حياتها، وذلك يجعلنا نرى أن هناك مجموعة من الطبقات في الأداء قدمتها بشكل منضبط للغاية.

وأشار المؤلف عمرو محمود ياسين إلى أن ما قيل عن قيام النجمة ياسمين عبد العزيز بإعادة تصوير مشاهد مرة أخرى في مسلسل "وننسى اللي كان" غير صحيح، معقبًا أن ما قيل كان في قمة «العبط»، والبعض كان يردده لكنه كلام ساذج، مردفًا أنه ليس هناك أي مشهد تم إعادته سوى في توقيته؛ لأنه ليس هناك وقت للتصوير مرة أخرى، معقبًا: "ده كلام فاضي وعبيط، واللي قال كده إزاي دماغه صورت له التخاريف دي".