هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

نفى الكاتب والمخرج عمرو محمود ياسين الشائعات المتداولة حول تغيير نهاية مسلسل “وننسى اللي كان”، مؤكدًا أن كل ما يُقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، واصفًا إياه بـ”هبدة كل سنة”.

وأوضح أن نهاية العمل كانت محددة منذ بداية الكتابة، مشيرًا إلى أن وضع نهاية واضحة يساعد بشكل كبير في بناء الخط الدرامي وتوجيه الأحداث نحو هدف محدد.

كما شدد على أن مشاهد القتال من نوع MMA لم تكن عشوائية، بل تم التخطيط لها وتنفيذها باحترافية عالية، نظرًا لما تتطلبه من تجهيزات دقيقة ومعقدة.

وأضاف أن تنفيذ مشاهد الأكشن لا يمكن أن يتم بشكل سريع أو ارتجالي، بل يحتاج إلى إعداد مسبق لضمان خروجها بشكل يليق بالجمهور.

