الحوثيين تهدد بإغلاق باب المندب وتدعو لتغيير السياسات الدولية

لوّح القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حسين العزي، بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع ستكون، بحسب تعبيره، غير قابلة للتجاوز.



وفي منشور عبر منصة إكس، قال العزي إن لدى صنعاء القدرة على فرض واقع ميداني يمنع عبور السفن عبر المضيق، مشددًا على أن ذلك يمثل ورقة ضغط في ظل ما وصفه بالسياسات الدولية غير المتوازنة تجاه الملف اليمني.



ودعا المسؤول الحوثي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفهم، مطالبًا بإنهاء ما اعتبره ممارسات تعرقل جهود السلام في اليمن والمنطقة. كما أشار إلى ضرورة إبداء احترام أكبر لحقوق الشعب اليمني، على حد قوله.



وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد الخطاب السياسي من جانب الجماعة، التي تربط بين التطورات الإقليمية ومسار الصراع في اليمن، وسط تحذيرات من تداعيات أي تهديد للممرات الملاحية الدولية الحيوية.