جيش الاحتلال يزعم تصفية شخصين جنوب لبنان تمكنوا من اختراق خط الدفاع الأمامي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على شخصين جنوب لبنان حيث قال : لإزالة أي تهديد مباشر لقواتنا في جنوب لبنان، قام الجيش بتصفية شخصين تمكنوا من اختراق خط الدفاع الأمامي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم الهدنة .

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن محيط بلدتي شقرا وحولا تعرض لقصف مدفعي اسرائيلى، بالتزامن مع عمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة. لافتة إلى أن دوريات اسرائيلية مدعومة بجرافات، تقوم بأعمال تجريف للطرق في وادي السلوقي.

وفي بلدة عيتا الشعب، أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية على نسف عدد من المنازل وتدميرها، إلى جانب تجريف ما تبقى من محال تجارية في الشارع العام، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

وفي تطور ميداني آخر، سقط شهيد وجريحان جراء غارة نفذتها مسيّرة اسرائيلية على أطراف منطقة الجبور في البقاع الغربي.. كذلك، نسفت القوات الاسرائيلية عددًا من المنازل في بلدة البياضة، حيث سُمع دوي الانفجارات في أرجاء المنطقة.

كما تم إطلاق قنابل مضيئة فوق منطقة الجلاحية في الخيام، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال تفجيرًا في بلدة ميس الجبل، في إطار استمرار العمليات العسكرية والتصعيد على طول الحدود.

ويعكس هذا التصعيد الميداني اتساع رقعة العمليات العسكرية وتنوعها بين القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات النسف والتجريف، ما يشير إلى مرحلة أكثر حدة من التوتر على الجبهة الجنوبية. ويبرز استهداف القرى الحدودية والبقاع الغربي كدليل على اتساع نطاق العمليات خارج الإطار التقليدي للمواجهات.

كما أن تدمير المنازل والمحال التجارية يفاقم من الأوضاع الإنسانية للسكان المحليين، وسط مخاوف من موجات نزوح جديدة، في ظل استمرار الاعتداءات وعدم وجود مؤشرات فورية على التهدئة.

