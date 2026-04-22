نزوح السكان من قرى جنوب الليطاني نحو صيدا وبيروت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

شهدت قرى جنوب الليطاني بلبنان خلال ساعات الليل وحتى صباح اليوم حركة نزوح للأهالي باتجاه مدينتي صيدا وبيروت ، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والخدماتية في عدد من البلدات.

ويأتي هذا النزوح نتيجة الانقطاع شبه الكامل للكهرباء والمياه، ما زاد من صعوبة الحياة اليومية، إضافة إلى تعذّر القيام بأعمال الترميم في العديد من المناطق المتضررة، الأمر الذي دفع بعض العائلات إلى مغادرة منازلها مؤقتًا بحثًا عن ظروف أكثر استقرارًا.

كما أفادت الأنباء بأن العديد من منازل السكان لا يزال مدمرًا أو غير صالح للسكن جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من الضغوط على المناطق المستقبِلة للنازحين.