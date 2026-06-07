في ظروف غامضة.. مصرع طفـ.لة داخل منزلها فى قرية السمطا بقنا

لقيت طفـ..لة مصرعها في ظروف غامضة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل جثتها الى المشرحة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفـ..لة فى ظروف غامضة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع رندا .أ 6 أعوام، في ظروف غامضة، وبها آثار خنق حول الرقبة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو قبلى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.