معرض فني لطالبات الأزهر بالتعاون مع الثقافي القبطي الأرثوذكسي.. صور

افتتح الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور أشرف عزازي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المعرض الفني الرابع لطالبات شعبة التربية الفنية بكلية التربية للبنات بالقاهرة والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، برعاية من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بجامعة الأزهر للبنات، أن المعرض يقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ويضم مجموعة متميزة من إبداعات الطالبات تبلغ 250 لوحة فنية متنوعة مرسومة بتقنيات مختلفة، إضافة إلى أعمال يدوية مبتكرة عالية الدقة عكست مهارات الطالبات ودقة تنفيذهن.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر تضع الأنشطة الطلابية كأولوية قصوى وتوليها اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفن يعد أحد أهم أدوات تطوير وصقل الإبداع لدى الطالبات وتشكيل شخصيتهم.

بدوره أشاد رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالمستوى الإبداعي الذى أظهرته طالبات قسم التربية الفنية بجامعة الأزهر من خلال اللوحات الفنية المتميزة المعروضة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للثقافة لا يدخر جهدًا فى دعم المواهب الطلابية بصفة عامة وطلاب وطالبات جامعة الأزهر بصفة خاصة، لافتًا إلى أن هذه المعارض تعد منصة مهمة لاكتشاف المبدعين.

وفي سياق متصل أعرب الأنبا أرميا عن سعادته الغامرة بما شاهده من لوحات معبرة ذات فكرٍ عالٍ للطالبات، داعيًا جامعة الأزهر إلى مزيد من التعاون بين الأزهر والكنيسة لإقامة معارض فنية أخرى مشتركة داخل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية للبنين بالقاهرة، والدكتور حسن متولي، عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والدكتور محمد فاروق، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والإعلامي جمال الشاعر، وعدد من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس ورجال الإعلام وطالبات الكلية وذويهم.

وعلى هامش المعرض عُقدت ندوة ثقافية دار الحديث فيها عن أهمية الفن للإنسان وضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة ورعايتها، وتقديم الدعم الكافي للموهوبين.

كما أهدى رئيس المجلس الأعلى للثقافة نسخة كاملة من إصدارات المجلس لكلية التربية للبنات، إضافة إلى إهداء درع المجلس إلى الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية.