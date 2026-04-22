قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ.. ما القصة الكاملة؟

علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ
علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ
أسماء عبد الحفيظ

في تحذير علمي لافت، كشف باحثون دوليون أن منتجات العناية الشخصية التي نستخدمها يوميًا، مثل الشامبو والعطور ومستحضرات التجميل، قد تكون مصدرًا غير متوقع لتلوث الهواء، بل وقد تساهم في تهديد المناخ على المدى الطويل.

المفاجأة لا تكمن في استخدام هذه المنتجات، بل فيما يحدث لها بعد استخدامها، حيث تتحول إلى ملوثات “غير مرئية” تنتشر في الغلاف الجوي دون أن نشعر.

ما هي هذه الملوثات الجديدة؟

تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض المركبات الكيميائية المستخدمة في منتجات العناية الشخصية، وعلى رأسها مركبات الميثيل سيلوكسان، تمتاز بقدرتها على التبخر بسهولة. هذه المواد تُستخدم لإضفاء النعومة واللمعان ومقاومة الماء، ما يجعلها مكونًا أساسيًا في العديد من المنتجات اليومية.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتبخر هذه المركبات بعد الاستخدام، لتنتقل مباشرة إلى الهواء، حيث تظل عالقة لفترات طويلة بدلًا من أن تتحلل سريعًا كما كان يُعتقد سابقًا.

كيف تتحول منتجاتك اليومية إلى ملوثات هواء؟

كيف تتحول منتجاتك اليومية إلى ملوثات هواء؟

بعد استخدام الشامبو أو وضع العطر أو الكريمات، تبدأ هذه المواد في التبخر تدريجيًا. ومع تكرار الاستخدام اليومي لملايين الأشخاص حول العالم، تتراكم هذه المركبات في الهواء بكميات كبيرة.

وبحسب ما نشره موقع ScienceAlert، فإن هذه المركبات لا تختفي بسهولة، بل تنتقل عبر الغلاف الجوي لمسافات بعيدة، ما يجعلها ملوثًا عالميًا وليس محليًا فقط.

هذا يعني أن استخدامك الشخصي البسيط قد يساهم، بشكل غير مباشر، في مشكلة بيئية أكبر.

لماذا يشكل هذا الاكتشاف قلقًا للعلماء؟

القلق الرئيسي لدى العلماء يتمثل في أن هذه المركبات لم تكن مدرجة ضمن النماذج البيئية التقليدية التي تُستخدم لدراسة تلوث الهواء وتغير المناخ. وهذا يعني أن التقديرات الحالية لحجم التلوث قد تكون أقل من الواقع.

كما أن صعوبة رصد هذه المواد وقياسها بدقة تجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا، خاصة أنها “غير مرئية” ولا تُسبب روائح واضحة يمكن ملاحظتها بسهولة.

تأثيرات محتملة على الصحة والمناخ

حتى الآن، لا تزال الأبحاث جارية لفهم التأثيرات الكاملة لهذه المركبات، لكن هناك مخاوف متزايدة من:

تأثيرها على جودة الهواء داخل المنازل وخارجها
احتمالية تسببها في مشكلات تنفسية على المدى الطويل
دورها في التفاعلات الكيميائية داخل الغلاف الجوي، مما قد يؤثر على المناخ

ويرى الخبراء أن التراكم المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، خاصة مع الاستخدام اليومي الواسع لمنتجات العناية الشخصية.

هل الهواء داخل منزلك أكثر خطورة؟

تشير بعض الدراسات إلى أن تركيز هذه المركبات قد يكون أعلى داخل الأماكن المغلقة، مثل المنازل والحمامات، بسبب قلة التهوية وكثرة استخدام المنتجات.

وهذا يفتح بابًا لتساؤل مهم: هل الهواء الذي نتنفسه داخل منازلنا قد يكون أكثر تلوثًا من الهواء الخارجي؟ الإجابة قد تكون “نعم” في بعض الحالات، خاصة مع الاستخدام المكثف للعطور ومعطرات الجو ومنتجات التجميل.

ماذا يطالب العلماء الآن؟

في ضوء هذه النتائج، يدعو العلماء إلى:

  • تحديث نماذج تقييم تلوث الهواء لتشمل هذه المركبات
  • إجراء مزيد من الدراسات حول تأثيراتها الصحية والبيئية
  • إعادة النظر في مكونات بعض المنتجات الاستهلاكية
  • زيادة وعي المستهلكين بطرق الاستخدام الآمن


كيف تحمي نفسك من هذا التلوث غير المرئي؟

رغم أن الأمر لا يدعو للذعر، إلا أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد في تقليل التعرض:

  • تهوية المنزل جيدًا بعد استخدام منتجات التجميل
  • تقليل استخدام معطرات الجو والعطور الثقيلة
  • اختيار منتجات تحتوي على مكونات طبيعية قدر الإمكان
  • عدم الإفراط في استخدام المنتجات الكيميائية يوميًا
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

