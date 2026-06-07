أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في أحدث أعمال نجم الراب العالمي بيتبول

واصلت أغنية «سطلانة» تحقيق انتشارها خارج حدود العالم العربي، بعدما ظهرت في أحدث أعمال نجم الراب العالمي بيتبول، في خطوة لفتت انتباه الجمهور المصري والعربي وأثارت حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية سطلانة

واستعان بيتبول بمقطع من الأغنية الشهيرة التي قدمها المنتج هاني محروس بمشاركة الفنانين محمود الليثي وعبد الباسط حمودة، ضمن عمله الجديد، لتسجل الأغنية حضورًا جديدًا على الساحة العالمية بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ طرحها.

وأثار ظهور سطلانة في العمل المصور ردود فعل واسعة بين المتابعين، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقاطع من الأغنية داخل العمل الجديد مصحوبة بتعليقات ساخرة ومشيدة في الوقت نفسه، معتبرين أن الأغنية الشعبية المصرية نجحت في الوصول إلى جمهور عالمي بشكل غير مسبوق.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها «سطلانة» حدود الانتشار المحلي، إذ سبق أن حظيت باهتمام عالمي بعد ظهورها في أحد الأعمال الأجنبية، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة جمهورها خارج المنطقة العربية.

أغنية «سطلانة»

وتعد أغنية «سطلانة» واحدة من أبرز الأغاني الشعبية التي حققت نجاحًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، وارتبطت لدى الجمهور بعدد من المناسبات والأحداث الرياضية والفنية، قبل أن تواصل رحلتها نحو جمهور جديد عبر الأعمال العالمية.