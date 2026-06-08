أمير صلاح الدين: يا جميل المحيا تتمتع بروح خفيفة.. واستعد لطرح أغنيتين وحفلات الصيف

كشف الفنان أمير صلاح الدين عن كواليس أغنية فريق بلاك تيما الجديدة «يا جميل المحيا»، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا مختلفًا ومبهجًا يهدف إلى إدخال السعادة على قلوب الجمهور، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري.

وقال أمير صلاح الدين إن أغنية «يا جميل المحيا» تُعد واحدة من الأغاني المميزة ضمن ألبومه الغنائي الجديد، موضحًا أنها تتمتع بروح خفيفة وإيقاع مبهج يجعلها قريبة من المستمعين، وأضاف: «هي أغنية خفيفة وروحها روح سعادة، ومن الأغاني المهمة في الألبوم».

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أعمال غنائية جديدة، حيث يستعد لإطلاق أغنيتين جديدتين خلال الفترة القادمة، ضمن خطة فنية يعمل عليها منذ فترة، مؤكدًا حرصه على تقديم محتوى متنوع يرضي مختلف الأذواق ويواكب تطلعات جمهوره.

وأوضح أمير صلاح الدين أن التحضيرات للأعمال الجديدة تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أنه يركز على اختيار الأغنيات بعناية سواء من حيث الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي، من أجل تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس شخصيته الفنية.

وعن نشاطه خلال موسم الصيف، أكد أمير صلاح الدين أنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حفلات الصيف تمثل فرصة مميزة للقاء الجمهور بشكل مباشر وتقديم الأغاني الجديدة إلى جانب مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا.

ويواصل أمير صلاح الدين نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعمل على أكثر من مشروع غنائي بالتزامن مع استعداداته للحفلات، في إطار سعيه للحفاظ على حضوره الفني وتقديم أعمال جديدة بشكل مستمر.

ومن المنتظر أن يكشف أمير صلاح الدين خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل الأغنيتين الجديدتين ومواعيد طرحهما رسميًا، إلى جانب الإعلان عن جدول حفلاته الصيفية التي يترقبها جمهوره ومحبوه.

https://youtu.be/978OvAe58W0?si=kf5hsCt2-SgDMVzj