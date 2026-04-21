رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد المستشفيات الفرنسية، وسط متابعة طبية دقيقة ومرافقة من أسرته.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن الحالة الصحية للفنان تشهد استقرارًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنه ما زال يتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن حالته واستجابته للعلاج، خاصة بعد بدء إجراءات تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار فرهود إلى أن الفريق الطبي يتابع الحالة بشكل مكثف، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا بفضل الاستجابة الجيدة للعلاج والرعاية الطبية المتقدمة.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأزمة الصحية، أوضح أن هاني شاكر كان قد أجرى عملية جراحية في مصر حققت نجاحًا مبدئيًا، إلا أنه تعرض لاحقًا لبعض المضاعفات والضغوط الصحية التي استدعت سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج وبرنامج تأهيلي متخصص.