المهن الموسيقية تكشف تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر .. فيديو

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الجميع في حالة حزن بسبب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنان هاني شاكر، موضحًا أن النقابة حذرت أكثر من مرة من تداول الأخبار غير الصحيحة، معربًا عن عتابه الشديد على بعض من ينشر أخبار غير صحيحة عن هاني شاكر.

وأضاف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لا يرى أي فائدة من نشر أخبار قد تتسبب في مشكلات للآخرين، خاصة إذا كانت غير صحيحة.

الحالة حرجة

وكشف آخر التطورات بشأن حالة الفنان هاني شاكر، وقال إن الحالة حرجة، وأنه تعرض لانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، مؤكدًا أن النقابة لم تُخفِ شيئًا عن الجمهور، لكن سعي بعض الأشخاص وراء "التريند" يؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة.

وأشار إلى أن هاني شاكر يتلقى العلاج في باريس، وأن كل ما تم نشره عن وفاته غير صحيح.