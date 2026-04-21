بالصور

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد البهى

حالة من القلق الشديد اصابت محبي الفنان الكبير هاني شاكر مع انتشار اخبار تفيد بسوء حالته الصحية، وفى السطور التالية نرصد القصة الكاملة لتطورات حالته الصحية.

البداية كانت حين دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف. وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها. 

وعلى إثر ذلك، قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة. أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصصة في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية. 

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل. وبدأت المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة. وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، للأسف، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ومع تعرض الفنان هاني شاكر الي هذة الانتكاسة، فقد خرجت شائعة وفاته التى ازعجت اسرته ومحبيه، وسرعان ما نفت نقابة المهن الموسيقية  بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت مصادر خاصة داخل نقابة الموسيقيين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن كل ما يتم تداوله بشأن وفاة هاني شاكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددة على ضرورة عدم نشر أخبار قد تثير القلق بين أسرته وجمهوره.


وأوضحت المصادر أن حالته الصحية تستدعي المتابعة دون الدخول في تفاصيل غير دقيقة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل بدلًا من تداول أخبار غير مؤكدة.

كما أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان الكبير هاني شاكر، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا من أخبار غير دقيقة حول الحالة الصحية للفنان.

وأكد قنطوش في بيانه: “نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.”

وأضاف قائلاً : “نؤكد أن الفنان هاني شاكر على قيد الحياة، حي يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلًا من نشر الشائعات التي تثير القلق وتفتقر إلى المصداقية.”

وأوضح المستشار القانوني أنه تم بالفعل رصد وحصر عدد من هذه الأخبار الكاذبة المتداولة عبر بعض المنصات.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الشائعات، باعتبارها جريمة نشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون.

الفنان هاني شاكر بحسب ما اكد شف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، يتلقى العلاج داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متكامل يولي حالته اهتمامًا بالغًا، نظرًا لمكانته الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن هاني شاكر يقيم حاليًا داخل وحدة العناية المركزة، حيث يخضع لإجراءات طبية مكثفة، لافتًا إلى أن حالته الصحية صعبة للغاية، خاصة فيما يتعلق بوظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بفرنسا أن الحالة الصحية للفنان شهدت تدهورًا ملحوظًا بعد وصوله إلى باريس، موضحًا أن الفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على الوضع الصحي، في ظل ظروف دقيقة تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة.

وأضاف أن أسرة الفنان تفضل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه للهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه. 

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
