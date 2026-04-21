"حي يُرزق".. أول رد قانوني حاسم على شائعات وفاة هاني شاكر

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان الكبير هاني شاكر، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا من أخبار غير دقيقة حول الحالة الصحية للفنان.

وأكد قنطوش في بيانه: “نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.”

وأضاف قائلاً : “نؤكد أن الفنان هاني شاكر على قيد الحياة، حي يُرزق، ويحتاج في هذا التوقيت إلى الدعاء والدعم، بدلًا من نشر الشائعات التي تثير القلق وتفتقر إلى المصداقية.”

وأوضح المستشار القانوني أنه تم بالفعل رصد وحصر عدد من هذه الأخبار الكاذبة المتداولة عبر بعض المنصات.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الشائعات، باعتبارها جريمة نشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون.

يُذكر أن الفنان هاني شاكر يرقد حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.