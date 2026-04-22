سيراميكا كليوباترا تحل ضيفا ثقيلا على سموحة في الجولة الثالثة بالدوري

يحل فريق سيراميكا كليوباترا، ضيفا ثقيلا على منافسه سموحة اليوم، على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ، ضد سموحة، في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري .

سيراميكا يطمح للمشاركة الأفريقية

ويسعى سيراميكا كليوباترا، بقياة على ماهر لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط للحفاظ على حظوظ تواجده في البطولات القارية في الموسم المقبل والابتعاد أكثر عن المنافسه.

فيما يحاول فريق سموحة ، تحسين مركزه في جدول الترتيب ومواصلة السعى وراء تحقيق مركز مؤهل للبطولات القارية.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة فيما جاء فريق سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويبتعد سيراميكا كليوباترا عن الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط و5 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب حاليا .