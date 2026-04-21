أيمن دجيش: الأهلي استحق ركلة جزاء في مباراة سيراميكا.. وبعض الحكام يرون اللجوء إلى الـ VAR انتقاصا من قراراتهم

أكد الحكم الدولي السابق أيمن دجيش، خلال ظهوره في بودكاست «فنجان شاي» مع الإعلامي أحمد أسامة، أن جميع الأندية تستفيد وتتضرر من الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد جاء في الأساس للحد من هذه الأخطاء وتحقيق قدر أكبر من العدالة داخل الملعب.


وأوضح دجيش أن هناك ما يُتداول خارج البروتوكول التحكيمي، بشأن ضرورة “تسويق” القرار في الحالات الصعبة، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات، حتى إذا كان قرار حكم الفيديو متوافقًا مع حكم الساحة، حيث قد يلجأ الحكم للخروج لمراجعة اللعبة عبر الشاشة، ليس فقط للتأكد، ولكن أيضًا لإضفاء قبول أكبر على قراره.
وتطرق إلى واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة، مشيرًا إلى وجود اختلاف واضح بين حكم الساحة محمود وفا، وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، حيث رأى الأخير أن اللعبة تستحق ركلة جزاء، بينما قرر حكم الساحة عكس ذلك. وأبدى دجيش رأيه الشخصي بأن الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي وفقًا لنصوص القانون.
وأضاف أن محمود عاشور عرض اللعبة على حكم الساحة من أكثر من زاوية، في محاولة لمنحه فرصة كافية لمراجعة قراره، خاصًة أنه كان مقتنعًا بشكل كامل بأنها ركلة جزاء صحيحة. 
وأشار إلى أن حكم الساحة طلب زاوية محددة لإثبات أن يد مدافع سيراميكا كليوباترا كانت في وضعها الطبيعي، إلا أن اللقطات الجانبية وكذلك الزاوية الخلفية أظهرتا بوضوح أن الكرة تستحق احتساب ركلة جزاء.
وشدد دجيش على أنه كان من الأفضل لحكم الساحة أن يضع في اعتباره خبرات حكم الفيديو، خاصة وأنه يُعد من بين الأفضل على مستوى العالم في هذا المجال، وهو ما كان قد يرجح كفة قرار احتساب ركلة الجزاء.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض الحكام يشعرون بأن الرجوع لتقنية الفيديو قد يقلل من قيمة قراراتهم، إلا أن هذا المفهوم غير صحيح، مؤكدًا أن النجاح يُنسب إلى طاقم التحكيم بالكامل، وكذلك الأخطاء، وأن تقنية الفيديو وُجدت لدعم الحكام وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة، وليس للانتقاص منهم.

