الاحتلال الإسرائيلي ينصب حواجز عسكرية ويخطط لبؤر استيطانية جديدة تهدد الأراضى الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم / الأحد /، ثلاثة فلسطينيين من قرية كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهم بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وسرقوا هواتف محمولة منها.

وفي سياق اخر، ووفق تقرير صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ونقلته "وفا"، فإن جيش الاحتلال نفذ 1108 اعتداءات خلال شهر مايو الماضي، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أنه على بعد نحو كيلومتر ونصف من قرية جينصافوط شرق قلقيلية، وعلى تلة مطلة على القرية في المنطقة الغربية المعروفة باسم "خلة القرنين"، تتعرض قرابة 50 دونما زراعيا تعود ملكيتها لأهالي القرية، لمطامع استيطانية، بعد أن حرم أصحابها من الوصول إليها منذ أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، منع نحو 45 مزارعا من الوصول إلى أراضيهم التي كانت مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، بحجة قربها من المعسكر الإسرائيلي "رمات جلعاد" من الجهة الجنوبية الغربية، وبمحاذاة البؤرة الاستيطانية "شومونيك".

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت المنطقة تصعيدا استيطانيا متسارعا، في ظل محاولات الاحتلال فرض واقع جديد على الأرض، عبر إجراءات ميدانية متدرجة، تهدف إلى إحكام السيطرة على المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة جديدة على حساب أراضي القرية.

وأشار التقرير إلى أن التحركات الاستيطانية بدأت قبل نحو عام، عندما شرعت جرافات الاحتلال في تجريف أجزاء من المنطقة وشق طرق داخلها، بذريعة "دواع أمنية"، في خطوة تخدم توسعة البؤر المحيطة.

كما ذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال جرفت اليوم طريقا بين بلدات إذنا وحمصه، ودورا جنوب الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني.

وقالت إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات ومعدات ثقيلة شرعت بتجريف الطريق من منطقة سوبا، مرورا بمنطقة حمصه، بطول نحو 3 كيلومترات.

وأشارت إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا عددا من البؤر الاستيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين في بلدات إذنا، وحمصه، وبيت عوا ودورا.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند المدخل الشمالي للمدينة، ومنعت مرور المركبات عبره، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية، وأعاق وصول الفلسطينيين إلى وجهاتهم.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، بينها 243 بوابة، نصبت بعد 7 اكتوبر 2023.

وفي طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابات حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، وحاجز عناب العسكري شرقها، ومنعت المركبات من المرور عبرهما، ما تسبب بأزمة مرورية واختناقات على الطرق المحيطة.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجزين وأوقفت حركة التنقل، الأمر الذي أعاق حركة النقل والمركبات وأجبر العديد منهم على البحث عن طرق بديلة.

في السياق، شهدت أجواء مدينة طولكرم تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع إغلاق الحاجزين.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية طيارة على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ومداخل كل من: قريتي جينصافوط والنبي الياس شرق قلقيلية، ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وفى محيط قلقيلية، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من إجراءاتها العسكرية.