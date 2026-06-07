الحكومة: الدولة تحرص على تهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز للشركات العالمية

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم /الأحد/، خط إنتاج جديدًا لمصنع "ليبتون تيز أند إنفيوجنز" بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يُعد أحد أبرز مصانع الشاي في مصر والمنطقة، وذلك في إطار توسعات الشركة بمصر.

وأكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن الدولة تحرص على تهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ووضع السياسات الصناعية الجاذبة؛ بهدف تشجيع الشركات العالمية على التوسع في صناعاتها داخل مصر، وتعزيز استثماراتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.

وقام رئيس الوزراء، على هامش افتتاح خط الإنتاج الجديد، بجولة موسعة بالمصنع لتفقُد خط الإنتاج الجديد، وخطوط الإنتاج القائمة، وآليات التصنيع والتعبئة التي تتم بشكل آلي وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب أحدث نظم الجودة والبحث والتطوير التي تعتمدها الشركة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

واستمع مدبولي إلى شرح من منة الله شركس مدير عام شركة "ليبتون تيز أند إنفيوجنز" مصر، والتي أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مناخ الاستثمار، لا سيما في قطاع صناعة المشروبات.

وأشارت مدير عام الشركة إلى أن شركة "ليبتون" تحرص على الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث والتطوير؛ لتقديم العديد من المنتجات المتنوعة التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وتواكب أعلى معايير الجودة العالمية.

وأفادت بأن "ليبتون" تمثل واحدة من أعرق العلامات التجارية العالمية في صناعة الشاي، وتمتلك تاريخًا ممتدًا في السوق المصرية يعود إلى نحو 100 عام، حيث بدأت العلامة التجارية نشاطها في مصر منذ عام 1934، فيما تم إنشاء مصنعها بمدينة برج العرب الجديدة عام 1992 والذي حصل على العديد من شهادات الاعتماد الدولية.

وقالت "تُعد السوق المصرية إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، في ظل ما تشهده من فرص نمو واعدة وتطور مستمر في قطاع صناعة المشروبات".

واستعرضت القدرات التشغيلية للشركة بمصنع برج العرب، لافتة إلى أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنويًا مدعومة بشبكة توزيع واسعة، مما يعزز انتشار المنتجات في السوق المحلية ويدعم خطط النمو المستقبلية.

وأضافت "يتخصص المصنع في عمليات تعبئة منتجات الشاي السائب وأكياس الشاي، حيث ينتج العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "ليبتون يلو ليبل" و"بروك بوند"، كما يتميّز المصنع بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 25 ألف طن، ويعمل به 273 موظفًا ومهندسًا متخصصًا".

ولفتت إلى توجه الشركة لتصدير نحو 25% من الإنتاج المحلي إلى عدد من الأسواق الإقليمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي في سلاسل التوريد الخاصة بشركة "ليبتون" خاصة في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من قدرات صناعية وتنافسية، قائلة "سيتم خلال هذا الأسبوع تصدير أول شحنة من منتجات المصنع إلى أستراليا".

وتحدثت المدير العام لشركة "ليبتون تيز أند إنفيوجنز" مصر عن عنصر الابتكار، مؤكدة أن الشركة تتبنى رؤية للتوافق مع أحدث توجُّهات المستهلكين، ومشيرة إلى المنتجات الجديدة لشركة "ليبتون" من الشاي سريع التحضير، والمتوافرة بخمس نكهات جديدة.

وأشارت إلى أن هذا الإطلاق يتزامن مع تقديم منتج جديد للشاي المثلج سريع التحضير لأول مرة من "ليبتون"، والذي تم طرحه في الأسواق بداية من شهر يونيو الجاري؛ ما يعزز التزام شركة "ليبتون" بالتميّز، واستمرارها في عمليات البحث وتطوير منتجاتها في مصر لتتناسب مع الذوق المحلي، ورفع جودة منتجاتها إلى آفاق جديدة.

واستعرضت خطط الشركة للتوسع وتعزيز تواجدها في السوق المصرية، فضلًا عن جهودها في تطوير منتجاتها وفقًا لأعلى معايير الجودة بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين المتغيّرة؛ حيث تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأولى للشاي في العالم، من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تعتمد على أفضل المواد الخام المستوردة من كبرى مزارع الشاي عالميًا.

من جانبه.. قال مدير المصنع المهندس حسن يوسف "إن المصنع يتميّز بالموثوقية وقدرة تشغيلية تبلغ 95%، ويعتمد على أحدث تقنيات الرقمنة والأتمتة المتقدمة في إدارة عملياته لتعزيز الإنتاجية، ويتم تصدير منتجاته إلى عدة دول، بما في ذلك ليبيا، والعراق، والجزائر، وتونس، والمغرب، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وغانا، والسودان واليمن، ويهدف مصنع ليبتون برج العرب إلى أن يصبح مركزًا رئيسيًّا للتوريد من خلال مواصلة جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية وحجم الإنتاج".

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على الاطلاع على المنتجات والأصناف الجديدة التي دخلت الأسواق، والتي تتميز بالابتكار ومواكبة احتياجات السوق المحلية والدولية.