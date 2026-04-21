الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
هاني أبو ريدة: نستعد لكأس العالم بوديتين أمام البرازيل ومنتخب أوروبي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
محمد سمير

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو المقبل، مؤكدًا أن خطة الإعداد تسير وفق برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وبحضور وزير الشباب والرياضة، والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأوضح أبو ريدة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم 23 مايو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة ستشهد تحديات لوجستية كبيرة، نظرًا لإقامة البطولة في ثلاث دول، وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، على عكس مونديال قطر الذي تميز بسهولة التنقل داخل نطاق جغرافي واحد.

وأكد أبو ريدة أن اتحاد الكرة يثق في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، قائلًا إن اللاعبين “رجالة وقت الشدائد”، معربًا عن أمله في دعم الجماهير والدعاء للمنتخب خلال مشواره في البطولة.

وأضاف أن المنتخب المصري وصل لكأس العالم 4 مرات فقط في تاريخه، أعوام 1934 و1990 و2018، ويستعد للمشاركة في 2026، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إنجازات تاريخية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تفوق مشاركاتها العالمية.

كما أعرب عن سعادته بوجود التوأم حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز الفني في المونديال، بعد مشاركتهما كلاعبين في نسخة 1990، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

العوضي

بـ بدلة سوداء رسمية | أحمد العوضي يبهر متابعيه بظهور متميز

أيتن عامر

من الجيم .. آيتن عامر تبرز رشاقتها

محمد سامي

من داخل الكنيسة .. محمد سامي يثير الجدل بصورة جديدة

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

