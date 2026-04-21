هاني أبو ريدة: نستعد لكأس العالم بوديتين أمام البرازيل ومنتخب أوروبي

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو المقبل، مؤكدًا أن خطة الإعداد تسير وفق برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وبحضور وزير الشباب والرياضة، والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأوضح أبو ريدة أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مباراة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد النهائي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز الفني يوم 23 مايو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة ستشهد تحديات لوجستية كبيرة، نظرًا لإقامة البطولة في ثلاث دول، وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، على عكس مونديال قطر الذي تميز بسهولة التنقل داخل نطاق جغرافي واحد.

وأكد أبو ريدة أن اتحاد الكرة يثق في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية، قائلًا إن اللاعبين “رجالة وقت الشدائد”، معربًا عن أمله في دعم الجماهير والدعاء للمنتخب خلال مشواره في البطولة.

وأضاف أن المنتخب المصري وصل لكأس العالم 4 مرات فقط في تاريخه، أعوام 1934 و1990 و2018، ويستعد للمشاركة في 2026، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إنجازات تاريخية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تفوق مشاركاتها العالمية.

كما أعرب عن سعادته بوجود التوأم حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز الفني في المونديال، بعد مشاركتهما كلاعبين في نسخة 1990، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.