جلسة بين الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لمناقشة ملف الكرة بالأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مهمة مع ياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وشهدت الجلسة استعراض تقييم المرحلة الماضية على مستوى الفريق الأول، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت الفترة الأخيرة، في إطار خطة الإدارة لتطوير الأداء والحفاظ على استقرار الفريق.

كما تناول الاجتماع مناقشة الرؤية الكاملة للمرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدعيمات المنتظرة أو احتياجات الفريق الفنية، بما يتماشى مع أهداف النادي وطموحاته في المنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الجديد.

وتأتي هذه الجلسة ضمن تحركات إدارة الأهلي المستمرة لوضع استراتيجية واضحة لقطاع الكرة، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح على جميع المستويات.