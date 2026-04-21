هاجر عامر أفضل لاعبة في نهائي كأس مصر لكرة السلة

حصدت هاجر عامر، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج جائزة أفضل لاعبة "WayUp Sports" في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات، التي انتهت بتتويج سبورتنج على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 82-70.

وقدمت هاجر عامر أداء كبير خلال المباراة النهائية لتساهم بشكل رئيسي في تتويج الفريق السكندري بكأس مصر، حيث نجحت في تسجيل 25 نقطة، إلى جانب 6 متابعات دفاعية وهجومية "ريباوند"، بفاعلية بلغت 27 خلال 39 دقيقة.

وقام الأستاذ أيمن علي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة والأستاذ عمر عفيفي رئيس شركة wayup sports، بتقديم الجائزة لهاجر عامر.

وكان أنهى فريق سلة الأهلي الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 25-20، ثم واصل تقدمه في الفترة الثانية، لتصبح النتيجة 41-35. وفي الفترة الثالثة، عاد سبورتنج وقلب موازين المباراة لتصبح النتيجة 58-54، قبل أن يوسع الفارق في الفترة الرابعة، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 82-70، ويتوج باللقب.

وحصد هليوبوليس الميدالية البرونزية لكأس مصر للسيدات، عقب فوزه على الجزيرة بنتيجة 69-65، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة ذاتها.

يذكر أن سبورتنج تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، بينما صعد الأهلي للدور ذاته، عقب تخطي الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.