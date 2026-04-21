تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في دورى نايل

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تدريبًا تثقيفيًا وعمليًا اليوم الثلاثاء بملاعب مركز المنتخبات الوطنية، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة المهندس هانى ابو ريدة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، استعدادًا للمرحلة الحاسمة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب مشاركة 10 حكام ساحة، هم: أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمد الغازي، محمود ناصف، محمود أبو الرجال، أحمد حسام، يوسف البساطي، محمود وفا، وأحمد جمال، بالإضافة إلى 9 حكام مساعدين: إبراهيم محمد، عبدالرحمن كراش، مصطفى مهران، محمد الزناري، محمد أبو رحاب، محمود بدران، محمود دين، خالد حسام، وكرولس نزيه.

وقاد أوسكار رويز فقرات التدريب، بمعاونة وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، وعزب حجاج مدير اللجنة، إلى جانب فهيم عمر ومحمد يوسف عضوا اللجنة الفنية للحكام، حيث تم الإشراف على كافة الجوانب الفنية والبدنية خلال اليوم التدريبي.

وتضمن اليوم التاهيلى مجموعة من التدريبات التخصصية المتنوعة، شملت تقسيم الحكام إلى مجموعات صغيرة للعمل على مواقف تحكيمية مختلفة داخل الملعب، مع تطبيقات عملية على حالات لعب حقيقية، خاصة الكرات المشتركة ولمسات اليد داخل منطقة الجزاء. كما تم تنفيذ تدريبات خاصة بالتحرك القطري والتمركز المثالي، إلى جانب تدريبات تواصل بين حكم الساحة والمساعدين باستخدام إشارات موحدة لرفع مستوى الانسجام.

كما خضع الحكام لتدريبات بدنية مكثفة لرفع معدلات اللياقة بما يتناسب مع متطلبات المباريات عالية الإيقاع.

وتم أيضًا تخصيص فقرات لتحليل قرارات تحكيمية سابقة عمليا داخل المستطيل الأخضر ، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم تحت الضغط.