أبور ريدة وحسام حسن وأعضاء اتحاد الكرة يشاركون في اجتماع لجنة الشباب بالنواب.. اليوم

قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم سيشهد حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيشارك فيه أيضًا عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، من بينهم المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ، للاستماع إلى رؤية الاتحاد وخطة الإعداد للمونديال، بما يواكب تطلعات جماهير الكرة المصرية.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية، وعلى رأسها منتخب كرة القدم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم مصر في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تطبيق الرقابة السابقة لتذليل أي عقبات قد تواجه المنتخب، موضحًا أنها ستستمع خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم المنتخب قبل مشاركته في كأس العالم، المقرر إقامته في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.