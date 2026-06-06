صحة الإسكندرية: تأمين اللجان بإشراف طبي للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية الدكتور محمد بدران، الحرص على المتابعة الميدانية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حفاظا على سلامة الطلاب وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب في أداء امتحاناتهم.

وقال “بدران”- في بيان، اليوم السبت- إن مديرية الصحة كثفت جهودها لتأمين اللجان الامتحانية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للطلاب، مع انطلاق اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأشار إلى انتشار الفرق من إدارة الصحة المدرسية والشباب بمديرية الصحة بجميع المناطق الطبية، لمتابعة جاهزية اللجان والتأكد من توافر الإشراف الطبي داخلها، حيث تم تأمين جميع اللجان الامتحانية البالغ عددها 333 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي لطلاب المدارس لتوفير أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة، ويوفر بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 انطلقت اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 111 ألفا و652 طالبًا وطالبة، بواقع 56979 بنين و54673 بنات، موزعين على 333 لجنة امتحانية، ويشرف على العملية الامتحانية 14506 من الملاحظين.