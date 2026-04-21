كواليس مكالمة الخطيب وهاني أبو ريدة لحل أزمة الأهلي واتحاد الكرة

كشف الناقد الرياضي محمد مهدي، عن كواليس تحركات مهمة داخل الكرة المصرية، شملت إنهاء أزمة الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم وخطوات جديدة لتحليل الحالات الجدلية.



وأكد مهدي عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن ملف الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة انتهى تمامًا، بعد تواصل مباشر بين محمود الخطيب وهاني أبو ريدة، حيث تم الاتفاق على التهدئة وغلق الصفحة بشكل نهائي، موضحًا أن ما حدث في الفترة الماضية كان نتيجة سوء تفاهم وفجوة في بعض الملفات، قبل أن تنتهي الأمور بشكل ودي.



وأضاف أن هناك اتجاهًا لإجراء تغييرات في لجنة الحكام، حيث لن يستكمل أوسكار رويز مهمته، على أن يتم التعاقد مع خبير أجنبي جديد تلبيةً لمطالب الأندية، بالتزامن مع اتفاق بين أبو ريدة وخالد عبدالعزيز على إطلاق برنامج أسبوعي لتحليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، في خطوة تستهدف زيادة الشفافية.



واختتم مهدي بالإشادة بدور رابطة الأندية المصرية المحترفة في الحفاظ على استقرار مسابقة الدوري، مؤكدًا أنها نجحت في إدارة المسابقة بشكل جيد رغم التحديات، خاصة في ظل ما تواجهه بعض الدوريات الأخرى مثل المغرب من صعوبات في جدولة المنافسات.