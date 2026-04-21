تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو



كشف الناقد الرياضي محمد مهدي، عن مستجدات مهمة تخص سوق الانتقالات النادي الأهلي،، إلى جانب تغييرات إدارية مرتقبة داخل القلعة الحمراء.



وأكد مهدي عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم لن تصدر قرارها بشأن أزمة أحمد سيد زيزو خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار دراسة الملف من جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار نهائي، خاصة مع حساسية القضية وتأثيرها على أكثر من طرف.

وأضاف مهدي أن الدكتور عصام سراج سيتولى رئاسة لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عقب مباراة القمة، في إطار إعادة ترتيب بعض الملفات داخل القلعة الحمراء، بالتوازي مع تحركات قوية في سوق الانتقالات.

وأشار إلى أن الأهلي بات قريبًا من حسم صفقتي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق، إلى جانب ماتا ماجاسا لاعب وسط زد، في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للفترة المقبلة.

