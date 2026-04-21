خالد الغندور يكشف موقف بتروجت من بيع بدر موسى للأهلي في الصيف

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي تواصل مع نادي بتروجت من أجل الاستفسار عن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني بدر موسى في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، نادي بتروجت لا يمانع رحيل اللاعب بدر موسى في الصيف المقبل ولكنه يشترط وصول عرض مالي جيد يرضي النادي من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وتابع، النادي الأهلي استفسر فقط من نادي بتروجت عن إمكانية ضم اللاعب ولكنه لم يتواصل مع بدر موسى أو وكيله بأي شكل من الأشكال.

واختتم، بدر موسى يمتلك عرضًا من أحد الدوريات العربية واللاعب سيحسم مصيره عقب نهاية الموسم الجاري.